Гениальная хитрость, чтобы белье отстирывалось полностью: пятна тают на глазах, просто чудо!

Вы навсегда забудете про проблемы с отстирыванием белья и одежды, используя простое домашнее средство.

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Налейте теплую воду в таз или ванну, добавьте нужное количество порошка и столько же соды. Влейте стакан 9%-ного уксуса. Замочите в этом составе белье на 5 часов.

После этого небольшие загрязнения уйдут сами, нужно лишь прополоскать белье в стиральной машинке. А если были пятна, постирайте на подходящем режиме.

Источник: дзен-канал «Как приготовить».