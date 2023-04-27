Дешевле, чем в «Экономе»: «Яндекс» запустил тариф такси для поездок из Москвы в Подмосковье

Хорошая новость для московских дачников: сервис такси «Яндекс Go» запустил тариф «Межгород», с помощью которого можно относительно дешево доехать в 22 подмосковных города и их окрестности.

Так, например, в Чехов по новому тарифу можно доехать за 2300 рублей, в Звенигород — за 2100 рублей. При этом клиента обслуживает водитель, который готов к дальним поездкам. Отмечается, что «Межгород» предусматривает возможность остановок по пути на 10 минут. Это весьма удобно, учитывая, что по дороге на дачу обязательно нужно что-нибудь прикупить в магазине.

«Поездка по «Межгороду» будет дешевле, чем в случае заказа такси по тому же маршруту в «Экономе». Но для водителя выгода сохранится: после завершения поездки алгоритм начнет искать обратный заказ, чтобы путь назад не был холостым. Если обратный заказ не найдется, сервис компенсирует разницу между тарифами», — рассказали в пресс-службе «Яндекса».

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