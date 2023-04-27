Как отмыть ручки плиты за 5 минут: не снимая, без химии, тереть не нужно

Те, кто стараются использовать бытовую химию по минимуму на своих кухнях, обязательно оценят этот лайфхак.

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При помощи простых подручных средств вы сможете создать дома работающее домашнее средство для очищения ручек плиты. Откручивать их не нужно – состав быстро действует и легко смывается обычной водой.

Подойдет это средство и для очищения других поверхностей – внутри духовки, для уборки столешниц и кухонных шкафов и фартуков.

Смешайте глицерин, нашатырный спирт и водку. Примерно по чайной ложке, если нужно отмыть только ручки плиты.

При помощи губки, нанесите состав на ручки. Время выдержки чистящего средства зависит от степени загрязнения. От 5 до 25 минут. Далее смойте состав небольшим количеством средства для мытья посуды и водой.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».