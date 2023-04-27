Кто сообразительнее, коты или собаки? В споре поставлена точка

В кругах собаководов и любителей кошек бурлят бесконечные споры о том, чьи любимцы умнее. Владельцы псов уверены в том, что их питомцы намного сообразительнее прочих хвостатых. А вот хозяева котиков считают иначе. По их мнению, кошки не только не уступают собакам, но и превосходят их в интеллектуальном развитии.

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Кто же прав? На самом деле все заблуждаются. С научной точки зрения такие споры вообще неуместны, так как это два совершенно разных вида. И у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны.

Например, у котов лучше развита долговременная память: они способны самостоятельно понять, как открыть кран или дверцу холодильника. Зато собаки более контактные. Они хорошо реагируют на просьбы человека, поэтому из них получаются отличные поводыри и помощники в поисковых операциях.

Нет никакого смысла сравнивать этих домашних любимцев, ведь каждый из них обладает своими уникальными талантами.

Источник: издание Psychology Today.