Доллар обрушился! Россияне оторопели от отката валюты до старых показателей — не ждали

Доллар в последние два дня демонстрировал удивительную стабильность на торгах, установившись на показателе в 81,62 рубля.

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Однако утро 27 апреля неожиданно началось с новости о повышении американской валюты на торгах на 10 копеек. Известие немало взволновало тех, кто перестал делать ставку на доллары. Впрочем, ненадолго, поскольку дневные торги обрушили валюту США до прежних цифр.

По последним данным Мосбиржи, курс доллара выровнялся до прежней отметки в 81,62 рубля, курс юаня вырос на 1 копейку — до 11,77 рубля, евро — на 3 копейки, до 90,29 рубля.

Источник: 1prime.ru