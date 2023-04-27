Назван лучший черный чай в пакетиках, не хуже крупнолистового — реально качественный

Зачем переплачивать за дорогие коллекционные чаи, если можно найти доступный по цене аналог, который не будет уступать ни в качестве, ни во вкусе. Эксперты «МаркиКачества» провели свое исследование, назвав лучший черный чай в пакетиках из тех, что быстрозавариваются в чайнике. Те, кто успел продегустировать напиток, заметили, что этот чай не отличить от крупнолистового.
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На первое место среди черных чаев эксперты «МаркиКачества» поставили немецкий бренд Althaus. Подают его чаще всего в ресторанах. В магазинах найти эту заварку крайне сложно.
На втором месте оказался французский чай Dammann — вкуснейший элитный напиток, который чаще всего покупают в подарок для особых случаев.
На третьем месте чай из Шри-Ланки Tipson, который не только выращивается там, но и расфасовывается.