Назван лучший черный чай в пакетиках, не хуже крупнолистового — реально качественный

Зачем переплачивать за дорогие коллекционные чаи, если можно найти доступный по цене аналог, который не будет уступать ни в качестве, ни во вкусе. Эксперты «МаркиКачества» провели свое исследование, назвав лучший черный чай в пакетиках из тех, что быстрозавариваются в чайнике. Те, кто успел продегустировать напиток, заметили, что этот чай не отличить от крупнолистового.

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