Как вырастить роскошные гладиолусы: секрет — в подкормке (ждем 1-2 листьев)

Чтобы гладиолусы росли здоровыми и давали пышные красивые цветы важно их правильно подкармливать.

Подкормки проводят после появления 1–2 листьев, вплоть до середины августа, каждые 2–3 недели.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

В первую подкормку желательно внести азот, простимулировав рост листвы. Правильно нормируйте удобрения, согласно инструкции, поскольку недостаток азота приведет к задержке развития культуры, а избыток — к отсрочке цветения. Достаточно взять 25 граммов аммиачной селитры, мочевины или сульфата аммония на один квадратный метр площади клумбы.

Вторая подкормка потребуется после появления 5–6 листьев. Для нее нужно взять суперфосфат (15 граммов на квадратный метр), сульфат аммония и сернокислый калий (по 10 граммов).

В третий раз гладиолусы необходимо удобрить с появлением цветоноса. Используется суперфосфат (30 граммов на квадратный метр) и хлористый калий (15 граммов).

Органические удобрения также не стоит игнорировать. Гладиолусы любят птичий помет. Разбавьте его водой в соотношении 1 к 3 и настаивайте 7–10 суток. Далее используйте для подкормки в водном растворе (1 к 15) перед поливом один раз в две недели.

Источник: ogorodum.ru