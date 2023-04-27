Как приготовить вкусный заварной крем за 15 минут — идеален для оладий и блинов

Оладьи и блины — привычный для многих завтрак. Обычно к ним подают варенье и сгущенку. Но иногда хочется чего-нибудь новенького. Если вы решили разнообразить ваше меню, то обязательно приготовьте нежный заварной крем по этому рецепту.

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Вам потребуется: 1 крупное яйцо, 1 стакан молока, 4 ст. ложки сахара, 60 г сливочного масла, пакетик ванилина и 2 ст. ложки пшеничной муки.

Соедините в кастрюле яйцо с сахаром и взбейте смесь до появления светлой пены. В отдельной посудине доведите молоко до кипения и тут же уберите емкость с огня. Дайте молоку остыть примерно до 80° и, постоянно помешивая, добавьте в него взбитое яйцо. Затем верните кастрюлю на плиту, доведите смесь до бурления, всыпьте в нее просеянную муку и оставьте на огне еще на 5 минут.

Далее уберите емкость с плиты и добавьте в горячую массу сливочное масло и ванилин. Дождитесь, когда масло растает. Как следует все перемешайте, немного остудите и подавайте крем к столу.

Источник: ogorod.video