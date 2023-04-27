Чем полить помидоры, чтобы быстро избавиться от фитофторы — дешевый деревенский способ

Фитофтороз относится к опасному грибковому заболеванию, которое может привести к полной потере урожая. Ему подвержены почти все огородные растения. Но особенно часто грибок поражает помидорные кусты. Поэтому внимательно следите за здоровьем томатов: если заметите бурый налет на листьях — сразу же принимайте меры.

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Начинающие дачники против грибка используют специальную магазинную химию. А более продвинутые предпочитают особо не тратиться, ведь есть отличный и совершенно не затратный способ избавиться от этой напасти.

Вам потребуются только вода и спиртовой раствор йода. На 20 литров воды возьмите 8 капель аптечного препарата. Полученным раствором нужно будет полить каждый куст: на один корешок берите два литра средства. Очень скоро вы заметите, что болезнь отступила. А еще такая обработка очень эффективна в тех случаях, когда вы хотите ускорить созревание овощей.

Источник: tut-news.ru