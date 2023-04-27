От этой подкормки клубника заваливает урожаем! Возьмите правильные дрожжи — другие не подойдут

Чтобы клубника завалила вас урожаем, подкормите ее дрожжами. Но только правильными и в правильных пропорциях.

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Используйте сухие пекарские прессованные живые дрожжи. 1 кг дрожжей растворите в 5 литрах теплой воды. Оставьте этот раствор на 3 дня для брожения. И применяйте его как маточную жидкость в пропорции: ½ литра на 10 литров воды.

Под каждый куст нужно выливать примерно ½ литра жидкости.

Раствором подкармливайте ягоду не более трех раз в год. Полейте им клубнику весной, когда появятся первые пять листиков, во время плодоношения, сразу после плодоношения. Чаще делать подкормку не нужно, поскольку от обилия дрожжей может обедниться минеральный состав почвы.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».