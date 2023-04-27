Озвучен максимум, которого достигнет доллар на неделе: ждем резкий поворот – берегите нервы

На последних торгах Мосбиржи американский доллар поднялся до 81,76 рубля, прибавив 10 копеек от предыдущего показателя. До этого валюта США стояла на месте, не падая и повышаясь.

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Финансовый эксперт Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» считает, что на этой неделе курс доллара закрепился в диапазоне 81-82 рублей, не показывая особых сдвигов. Дело в том, что в мире пока нет тенденций, которые бы спровоцировали валютные изменения.

Однако заседание ЦБ РФ может изменить ситуацию во второй половине недели. По его итогам будет принято решение по ключевой ставке и возможны комментарии по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Эксперт не исключает, что это событие спровоцирует подъем доллара до 83 рублей.

Источник: 1prime.ru.