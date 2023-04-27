Озвучен максимум, которого достигнет доллар на неделе: ждем резкий поворот – берегите нервы

Доллар. Фото: Global Look Press

Финансовый аналитик поразил россиян цифрами.

На последних торгах Мосбиржи американский доллар поднялся до 81,76 рубля, прибавив 10 копеек от предыдущего показателя. До этого валюта США стояла на месте, не падая и повышаясь.

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Финансовый эксперт Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций» считает, что на этой неделе курс доллара закрепился в диапазоне 81-82 рублей, не показывая особых сдвигов. Дело в том, что в мире пока нет тенденций, которые бы спровоцировали валютные изменения.

Однако заседание ЦБ РФ может изменить ситуацию во второй половине недели. По его итогам будет принято решение по ключевой ставке и возможны комментарии по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Эксперт не исключает, что это событие спровоцирует подъем доллара до 83 рублей.

Источник: 1prime.ru.

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