Берегитесь мошенников в WhatsApp: более 70% обманных звонков поступает из мессенджера

Любопытное наблюдение российских властей: большая часть мошеннических телефонных звонков совершается при помощи приложения WhatsApp. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
«Мы ввели ответственность за пропуск трафика с подменных номеров. Все это прекрасно дает свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу дальше будем продолжать», - цитирует министра ТАСС.
По словам Шадаева, Минцифры будет искать технологические решения по борьбе с этой проблемой.
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Он также сообщил, что министерство договорилось с операторами связи об определенной конструкции борьбы со спам-звонками.
«Спам-звонки, не мошеннические, а если кто-то звонит с рекламой. Они тоже будут у нас отрегулированы, таких звонков станет на порядок меньше», - пообещал министр.