Берегитесь мошенников в WhatsApp: более 70% обманных звонков поступает из мессенджера

Любопытное наблюдение российских властей: большая часть мошеннических телефонных звонков совершается при помощи приложения WhatsApp. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

«Мы ввели ответственность за пропуск трафика с подменных номеров. Все это прекрасно дает свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу дальше будем продолжать», - цитирует министра ТАСС.