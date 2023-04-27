Как подручными средствами смыть самый страшный нагар с кастрюль: пена от уксуса «слижет» все вмиг!

Даже самый жуткий нагар уйдет с ваших кастрюль, сковородок и казанов при помощи простого состава. Эти ингредиенты есть у всех на кухне. Ну а если нет, купить их можно за сущие копейки.

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Возьмите полстакана уксуса 9%, две столовые ложки соды и столько же соли, столовую ложку лимонной кислоты.

Уксус, соль, соду, смешайте. Вы увидите пену, которая даст хорошую реакцию и подействует на нагар. Вылейте состав в большую металлическую посуду с водой, погрузите туда проблемную кастрюлю или сковороду, накройте крышкой и прокипятите пару часов на плите.

Далее просто промойте губкой с обычным моющим средством. Все наслоения уйдут запросто!

Источник: Telegram-канал «Хозяйские хитрости».