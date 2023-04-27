Тля улетит в лес: готовим чудо-раствор из натуральных компонентов - на дух не переносит

Тля поражает листья растений, поэтому с вредителем надо бороться, пока он не победил весь ваш урожай. Дачники не любят использовать химические средства, так как ими можно отравиться самим. Лучше использовать природные компоненты.

Считается, что тля на дух не переносит хвою. Поэтому возьмите иголки ели или сосны, мелко нарубите их топором и пересыпьте в наполненное водой ведро.

Пусть постоит неделю. Затем перелейте чудо-раствор в пульверизатор и обрабатывайте растения 3 раза в неделю. Тля не выдержит запах и улетит.

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