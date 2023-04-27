Пять ложек уксуса, сода и соль: как быстро отмыть плиту от липкого нагара

Если во время готовки вы заляпали плиту, то, конечно, на уборку потратите потом много времени. Однако опытные хозяйки нашли быстрый способ, чтобы избавиться от жирного нагара. Нужно для этого приготовить чудо-раствор.

Возьмите 250 мл воды и добавьте 2 ст. ложки соли. Поставьте раствор на плиту и доведите до кипения.

В это время в другой тарелке разведите 2 ложки пищевой соды, 5 ложек уксуса и ложку моющего средства для посуды.

Затем смешайте оба раствора и нанесите на плиту. Оставьте на час. В итоге жир отпадет сам. Вам нужно будет просто протереть грязь тряпкой.

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