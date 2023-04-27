Пока не поздно, люди закупаются: каким будет курс доллара на этой неделе — реальные цифры

Американский доллар решил удивить соотечественников, остановившись на торгах. Биржа 26 апреля продемонстрировала все те же цифры, что и были ранее, — 81,62 рубля. Однако 27 апреля валюта США все-таки сдвинулась с мертвой точки, достигнув 81,76 рубля.
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Впрочем, динамику в 10 копеек явно нельзя назвать сокрушительной и что-то принципиально меняющей.
Как полагает аналитик Денис Буйволов из «БКС Мир инвестиций», на этой неделе существенных валютных сдвигов не произойдет, поскольку ситуация в мире тоже не показывает каких-то глобальных изменений в расстановке сил.
«Курс закрепился в диапазоне 81–82 рублей за доллар. Такая низкая волатильность объясняется отсутствием поступления как новых негативных новостей, так и положительных», — высказался эксперт.
Однако кое-кто из россиян все же решил закупиться валютой из-за необходимости, либо в ожидании иных цифр.
Источник: 1prime.ru