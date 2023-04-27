Берем горсть риса и деревянную лопатку: как отмыть «столетний» нагар от сковородки

Стоит немного зазеваться в процессе приготовления, как на сковородке образуется нагар, который потом сложно отмыть. Не у всех хозяек есть возможность покупать дорогие химические средства в магазине. Поэтому многие используют народные средства.

Просто возьмите горсть риса, залейте в сковородке водой — так, чтобы вода полностью покрывала его. Включите плиту и ждите, пока рис не станет мягким.

Затем берите деревянную лопатку и избавляйтесь от закоренелого нагара. Грязь прилипнет к рису. Поэтому вам нужно будет просто ее снять.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».