Объявлен курс доллара на 1-5 мая: россияне кинутся к банкоматам, лучше присядьте

Рубль продолжает слабеть. Экономические аналитики считают, что пока так будет продолжаться и дальше. По мнению экспертов, в понедельник, 1 мая, доллар будет стоить 81,69 копеек, а к концу новой недели поднимется до 82.

«Глобальные причины - две, - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко. - Это негативное влияние сокращающегося профицита счета текущих операций из-за ограничений на экспорт и восстановления импорта.

По мнению эксперта, российский рынок становится менее ликвидным, и рубль, возможно, продолжит проседать.

Кроме того, усугубить ситуацию могут россияне, которые кинутся снимать деньги в банкоматы перед праздниками. Это тоже может ослабить нашу валюту.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».