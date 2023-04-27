Разведите два копеечных средства в воде: фиалки зацветут со страшной силой

Фиалкам часто не хватает питательных веществ в почве, и они перестают цвести. Однако есть чудо-средства, которые стимулируют растения.

Все просто и дешево: древесная зола и йод — вот что нужно цветам для счастливой жизни.

Разведите одну столовую ложку золы в одном литре воды. Оставьте раствор на три часа, а затем поливайте цветы раз в 10 дней.

Вторая смесь — йодовая. Разбавьте 5 капель йода в 3 литрах воды, а затем также полейте растения.

Фиалки зацветут со страшной силой.

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