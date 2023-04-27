Доллар преподнес новый сюрприз: полный стоп, надежды валютчиков разрушены

Курс американского доллара составил 81,62 рубля, юаня —11,75 рубля, евро поднялся на 76 копеек, до 90,26 рубля. Таким образом, за день выросла к рублю только европейская валюта, на 0,85%.

Денис Буйволов, эксперт из «БКС Мир инвестиций», считает, что «американец» закрепится на этом уровне примерно неделю. А пока надежды валютчиков на неслабый доход от разницы курсов разрушены.

Источник: 1prime.ru