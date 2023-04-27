Как легко и быстро убрать катышки с одежды: возьмите обычную посудную губку

Губка для посуды. Фото: соцсети

Никаких бритв и специальных приборов не нужно.

Чтобы убрать катышки с одежды совершенно не обязательно приобретать специальный прибор, который к тому же не всегда отличается эффективностью.

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Некоторые используют старый метод очищения поверхности одежды при помощи бритвенного станка. Но и этот способ не всегда радует: лезвия быстро тупятся, а иногда и вовсе портят вещи, цепляя и разрезая нити.

Все, что вам нужно сделать, это взять обычную губку для посуды. Потрите жесткой стороной одежду, и вы поразитесь, как легко и просто очистятся все катышки! Не удивимся, если после этого ни о каком другом методе вы и слышать больше не захотите!

Источник: Telegram-канал «Домашний очаг».

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