Финансист Шатов рассказал про курс доллара в мае: грядет неожиданное

За движениями на валютном рынке наблюдать стали не только эксперты, но и простые россияне. Еще бы, курс доллара особенно волнует людей в преддверии сезона отпусков: если лететь за границу, то без «зеленых» там не обойтись.
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Тем временем, уже известен курс американской валюты на май, его предсказал партнер Capital Lab Евгений Шатов. И судя по прогнозу, цифры могут оказаться неожиданными по сравнению с апрельскими и внушить оптимизм всем соотечественникам – самое время запасаться.
«Возможное ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка может оказать влияние на стабилизацию курса рубля в апреле-мае текущего года. До конца апреля и в начале мая курс рубля будет лежать в диапазоне 72–75 рублей за доллар», — предрек курс валюты Шатов «Известиям».