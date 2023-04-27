Дедолларизация по-китайски: в Поднебесной готовятся нанести удар по валюте США

С конца 2022 года в Китае начали увеличивать золотые запасы как альтернативу американскому доллару. Буквально за четыре месяца – с ноября 2022-го по март 2023-го – Пекин скупил почти 120 тонн драгоценного металла. В результате этого запасы страны вышли на шестое в мире место.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Как считают китайские финансовые эксперты, это связано с подготовкой Центробанка Поднебесной к возможным санкциям со стороны США – они ограничат доступ в западным финансовым сетям и доллару, отмечает сайт Argumenti.ru. Поскольку отношения двух держав ухудшились из-за Тайваня.

Дедолларизация Китая проявляется и в том, что Поднебесная начала продажу американских. За год их количество снизилось на 20%.