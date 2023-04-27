«Больше не будет ненависти»: что пророчил России Эдгар Кейси, предсказавший развал СССР

Россия – одна из самых больших и влиятельных держав. В последнее жители страны переживают много трудностей. Кто-то с негативом относится к россиянам, накладываются санкции.

Однако на этот раз многие заговорили про пророчество американского ясновидящего Эдгара Кейси, который умер еще в 1945-м, но еще при жизни смог предсказать и развал СССР, и религиозное возрождение нашей страны. Он предвидел и конфликт, который случился недавно.