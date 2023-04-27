«Больше не будет ненависти»: что пророчил России Эдгар Кейси, предсказавший развал СССР

Россия – одна из самых больших и влиятельных держав. В последнее жители страны переживают много трудностей. Кто-то с негативом относится к россиянам, накладываются санкции.
Однако на этот раз многие заговорили про пророчество американского ясновидящего Эдгара Кейси, который умер еще в 1945-м, но еще при жизни смог предсказать и развал СССР, и религиозное возрождение нашей страны. Он предвидел и конфликт, который случился недавно.
Провидец в своих пророчествах рассказывал о технической революции, в результате которой появится новый лидер, рожденный в России. Примечательно, что он утверждал, что это будет женщина. И ей будет суждено положить конец всем конфликтам.
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«О новом и могущественном лидере не будет известно долгое время. Но о нем узнают все неожиданно. Этой женщине не смогут противостоять. Женщина-лидер станет во главе величественной России, а спустя время сможет покорить весь мир.
Больше не будет ненависти и зла, войн и болезней. Эта Женщина сможет принести процветание и свет всем людям планеты», – приводит портал Wday.ru предсказание Кейси.