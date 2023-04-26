Северное сияние в Москве, системы выходят из строя: что случилось из-за магнитных бурь

В конце апреля начались затмения, а также случились магнитные бури. Эксперты сразу предупредили, что вспышки на солнце могут повлиять на работу сотовой связи, а также радиоволн и GPS-навигации. А на днях над Москвой жители увидели северное сияние.

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о последствиях магнитных бурь класса G4, которые наблюдались в нескольких регионах. Именно они вызвали северное сияние.