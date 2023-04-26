Северное сияние в Москве, системы выходят из строя: что случилось из-за магнитных бурь

В конце апреля начались затмения, а также случились магнитные бури. Эксперты сразу предупредили, что вспышки на солнце могут повлиять на работу сотовой связи, а также радиоволн и GPS-навигации. А на днях над Москвой жители увидели северное сияние.
Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович рассказал о последствиях магнитных бурь класса G4, которые наблюдались в нескольких регионах. Именно они вызвали северное сияние.
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По словам специалиста, на данный момент пик уже пройден, но бури будут повторяться.
«В основном подобные явления влияют на бытовую технику, работу космических аппаратов. <…> В полярных широтах магнитные бури влияют на распространение радиоволн и сигналов, нарушается работа линий электропередачи, что нередко приводит к аварийным ситуациям», — пояснил Петрукович, пишет издание «Вечерняя Москва».