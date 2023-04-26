В России запустят систему бесплатной выдачи квартир: кто имеет право на такое жилье

В России у многих граждан остро стоит вопрос с жильем. Заработать на квартиру удается не всем. Есть программы для молодых семей. А теперь стало известно, что уже в следующем году в России начнет действовать единая система учета жилья для отдельной категории граждан. Отмечается, что в пилотном режиме проект уже работает в шести регионах страны.
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Программа действует в Красноярском крае, Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Омской областях. Эксперты рассказали, что именно здесь формируют базу данных жилых помещений, которые впоследствии будут выдавать сиротам.
В Минстрое пояснили, что новая система также поможет распределять квадратные метры выпускникам детских домов по всей России.
В Счетной палате сайту «Известия» рассказали, что на данный момент уже ждут своей очереди на жилье 195 тысяч человек.