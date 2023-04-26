Проще простого: как измельчить несколько вареных яиц без ножа — займет меньше минуты

Практически на каждом праздничном столе есть салаты или закуски, в составе которых можно увидеть вареные яйца. Готовить их проще простого, больше всего времени у хозяек занимает процесс чистки от скорлупы и нарезка продукта. Обычно для этих целей используют терку или нож. Но что делать, если яиц много, а гости придут через считанные минуты? В этом случае вам понадобится...самая простая толкушка для пюре!

Чтобы за несколько секунд измельчить гору яиц, под рукой надо иметь этот кухонный предмет, который есть у каждой хозяйки. При помощи толкушки вы управитесь с только что отваренным продуктом, пишет «Белновости».

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Для этого немного остывшие и очищенные от скорлупы яйца нужно поместить в любую тару и начать давить продукт толкушкой до нужной вам консистенции. В итоге, вы получите однородную яичную массу без пачкания посуды и не потратите кучу времени на готовку! После этого продукт можно добавить в салат и поставить его на праздничный стол.