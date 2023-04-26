Спасут два копеечных средства: как вернуть любимой белой обуви прежний вид — смешать и нанести

Белая обувь всегда вне моды. Смотрится красиво и свежо, особенно в весенний и летний период, делает образ ярче и подходит практически к каждому образу. Однако есть один минус. Белая обувь очень быстро изнашивается и становиться грязной. Дорогая «химия» не всегда спасает положение. Мало того, некоторые средства и вовсе могут только ухудшить внешний вид любимых белых кроссовок.
Эксперты советуют не отчаиваться и не выбрасывать любимую вещь. Придать обуви прежний вид можно с помощью двух дешевых средств.
Оттмыть белую обувь можно при помощи зубной пасты и муравьиной кислоты. При смешивании эти два ингредиента дают чудо-эффект, пишет портал «Своими руками».
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Для начала надо смешать компоненты в равных пропорциях. Например, для начала можно ограничиться и одной столовой ложкой каждого ингредиента. Сразу после смешивания можно начинать процесс чистки любимой обуви.
Эксперты посоветовали нанести средство на проблемные участки обуви, немного потереть старой зубной щеткой и оставить состав на 15 минут. После этого нужно протереть обувь влажной тряпкой и наслаждаться результатом. Белые ботинки или туфли будут выглядеть как новенькие!
Ранее эксперты рассказали, что промокшую обувь нельзя сушить на батарее или рядом с обогревательными приборами. От таких манипуляций она быстро испортится. Самый эффективный способ просушить обувь быстро и без вреда для нее — это газетная бумага. Нужно просто набить ею ботинки, сапоги, кроссовки и оставить на несколько часов.