Спасут два копеечных средства: как вернуть любимой белой обуви прежний вид — смешать и нанести

Белая обувь всегда вне моды. Смотрится красиво и свежо, особенно в весенний и летний период, делает образ ярче и подходит практически к каждому образу. Однако есть один минус. Белая обувь очень быстро изнашивается и становиться грязной. Дорогая «химия» не всегда спасает положение. Мало того, некоторые средства и вовсе могут только ухудшить внешний вид любимых белых кроссовок.

Эксперты советуют не отчаиваться и не выбрасывать любимую вещь. Придать обуви прежний вид можно с помощью двух дешевых средств.

Оттмыть белую обувь можно при помощи зубной пасты и муравьиной кислоты. При смешивании эти два ингредиента дают чудо-эффект, пишет портал «Своими руками».

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