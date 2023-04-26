Отзывы положительные: россиянам назвали лучшие бренды китайских машин — недорогие и безопасные

Автомобили. Фото: Global Look Press

Эти модели прямиком из Поднебесной показали себя надежными и качественными авто.

Маркетолог Эмиль Ахундов назвал россиянам бренды китайских машин, которые смело можно приобретать. Эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день автомобили из Поднебесной на российском рынке в основном представлены в бюджетном сегменте.

В вышеназванной категории Ахундов рекомендовал приобретать модели от Changan и Geely, которые показали себя надежными и соответствующими самым высоким стандартам безопасности. 

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«Перед тем как покупать автомобиль, следует провести детальную проверку модели на соответствие местным условиям эксплуатации и почитать отзывы других владельцев», — объяснил эксперт, пишет портал «А теперь внимание!».

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