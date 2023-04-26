На любой вкус и цвет: россиянам подсказали, где купить обувь самых больших размеров

Отыскать обувь больших размеров является очень сложной и муторной задачей. Практически во всех магазинах размерная сетка в лучшем случае ограничивается цифрой «45» на мужских ботинках и цифрой «41» на женских. Однако стилист Мария Абабкова призвала не огорчаться, ведь найти пару обуви на большую ногу можно даже не выходя из дома. Главное — знать места.
Модный эксперт в беседе с порталом «А теперь внимание!» рассказала, что такие нестандартные вещи можно отыскать в «Эконике», на «Ламоде» и на известном маркетплейсе Wildberries.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль»
«Единственное, что не вся обувь там будет модной, естественно. Как и в любом другом магазине, то есть вы приходите, и там не все модно, поэтому нужно уметь фильтровать», — предупредила россиян стилист.
Ранее модницам рассказали о самой модной обуви весны и лета 2023 года. Как рассказали стилисты, туфли и ботильоны на платформе в стиле кукол Bratz с бешеной скоростью набирает популярность в этом сезоне. В подобной обуви в свет уже выходили такие голливудские дивы, как Дженнифер Лопес, Лили Коллинз, Рита Ора.