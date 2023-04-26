На любой вкус и цвет: россиянам подсказали, где купить обувь самых больших размеров

Отыскать обувь больших размеров является очень сложной и муторной задачей. Практически во всех магазинах размерная сетка в лучшем случае ограничивается цифрой «45» на мужских ботинках и цифрой «41» на женских. Однако стилист Мария Абабкова призвала не огорчаться, ведь найти пару обуви на большую ногу можно даже не выходя из дома. Главное — знать места.

Модный эксперт в беседе с порталом «А теперь внимание!» рассказала, что такие нестандартные вещи можно отыскать в «Эконике», на «Ламоде» и на известном маркетплейсе Wildberries.

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