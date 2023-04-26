Неприхотливы и не боятся жары: названы пять самых красивых цветов для дачных клумб

Ухоженная и цветущая клумба — сердце дачного участка. Ее можно оформить на свой вкус и цвет, украсить декоративными фигурками и яркими фонариками. Для тех, кто не любит долго возиться с цветами, перечислили самые неприхотливые и засухоустойчивые растения. Ими можно украсить свою клумбу на зависть всем соседям.
С такими цветами даже при нехватке времени на полив и стрижку растений сад всегда будет выглядеть ухоженным. Во-первых, специалисты посоветовали обратить внимание на лаванду. Этот светолюбивый кустарник порадует вас красивыми сиреневыми цветочками со сладковатым ароматом.
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Кроме этого, с июня по октябрь активно будет цвести эшшольция. Ярко-желтые и оранжевые цветочки напоминают бабочек. Красиво и нежно на клумбе будет смотреться и колокольчик сибирский.
Долго и обильно цветет цинния. Это растение очень любит дачники за его внешний вид (настоящая палитра ярких красок) и довольно простой уход, пишет портал «Огород без хлопот».
Для высадки вдоль заборов и подойдет красивая мальва. Она достигает трех метров в высоту. Цветы яркие, большие, сочные.
Нежные ирисы смотрятся необыкновенно свежо и оригинально. На толстом стебле раскрываются сразу несколько бутонов, которые в период цветения смотрятся пышным букетом.