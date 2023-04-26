Будущее кардинально поменяет судьбу: чего россиянам следует опасаться 27-28 апреля

Апрель принес много событий и эмоций. Однако движения планет не прекращаются. Астролог Елена Мун рассказала, что может произойти 27-28 апреля и как это отразится на людях. По словам эксперта, Наступают 8 и 9 лунные сутки, Луна находится во Льве. Перемены ворвутся в жизнь каждого, преображая его судьбу.
По словам Мун, нужно будет обдумывать решения перед тем, как решить задачи. Она отметила, что следует блюсти балансу между стремлением к новому и осторожностью.
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«События этих дней могут сильно повлиять на будущее, будьте внимательны и осознанны, чутки к знакам пространства. Не упускайте возможностей, но и в авантюры не стоит идти. Следует тщательно взвешивать все за и против перед принятием решений. При ухудшении психического состояния прожигайте восковые свечи, укрепляйте поле эфирными маслами», — поделилась астролог, пишет «А теперь внимание!».