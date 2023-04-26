Все из-за затмений: Володина назвала знак зодиака, который в мае переживет эмоциональную бурю

Фото: Global Look Press

Астролог раскрыла гороскоп на май.

Василиса Володина, которую многие знают по шоу «Давай поженимся», дала прогноз на май. Она назвала знаки зодиака, которые смогут разобраться со своими делами, но выделила один знак, у которого будут эмоциональные вспышки.

Первая неделя месяца не должна принести каких-то значимых изменений в событиях. Но эмоционально дни около затмений бывают не самыми легкими для Раков, особенно лунные затмения. И эмоции этого времени могут бушевать и пылать вокруг таких тем, как самовыражение, самореализация, а также в «детской» теме — зачатие, рождение, воспитание. Постарайтесь не упиваться самим процессом эмоциональной бури, а увидеть конструктивные выходы из ситуаций, которые кажутся сложными.

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Май поможет Львам продемонстрировать свою истинную индивидуальность, прежде всего в профессиональной деятельности. Со стороны ваши действия могут выглядеть как несколько эксцентричные, однако я как астролог знаю, что в их основе лежит желание обрести подлинную свободу. Не стесняйтесь искать свою собственную неповторимость, проживая и выражая себя. Особенно это имеет отношение к дням с 6 по 13 мая.

Первую половину месяца, Девы, посвятите тому, чтобы неспешно разобраться с последствиями недавних поездок. Также это хорошее время, чтобы уладить, утрясти какие-то необходимые юридические формальности — возможно, связанные с партнером по браку. Но это могут быть и договорные процессы в бизнесе, поделилась Володина в своем телеграм-канале.

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