Все из-за затмений: Володина назвала знак зодиака, который в мае переживет эмоциональную бурю

Первая неделя месяца не должна принести каких-то значимых изменений в событиях. Но эмоционально дни около затмений бывают не самыми легкими для Раков, особенно лунные затмения. И эмоции этого времени могут бушевать и пылать вокруг таких тем, как самовыражение, самореализация, а также в «детской» теме — зачатие, рождение, воспитание. Постарайтесь не упиваться самим процессом эмоциональной бури, а увидеть конструктивные выходы из ситуаций, которые кажутся сложными.

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Май поможет Львам продемонстрировать свою истинную индивидуальность, прежде всего в профессиональной деятельности. Со стороны ваши действия могут выглядеть как несколько эксцентричные, однако я как астролог знаю, что в их основе лежит желание обрести подлинную свободу. Не стесняйтесь искать свою собственную неповторимость, проживая и выражая себя. Особенно это имеет отношение к дням с 6 по 13 мая.

Первую половину месяца, Девы, посвятите тому, чтобы неспешно разобраться с последствиями недавних поездок. Также это хорошее время, чтобы уладить, утрясти какие-то необходимые юридические формальности — возможно, связанные с партнером по браку. Но это могут быть и договорные процессы в бизнесе, поделилась Володина в своем телеграм-канале.