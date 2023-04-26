Можно стать жертвой аферы: эксперт назвала все минусы покупки квартир на вторичном рынке и в новостройках

По словам эксперта, в новостройках особенный плюс — цена будет гораздо ниже, нежели у других объектов. Также покупатель будет иметь дело с чистыми с юридической точки зрения бумагами, поэтому сможет избежать риска столкнуться с подводными камнями.

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У вторичного жилья также есть плюсы, так как оно доступное. Можно купить или снять уже готовый вариант, в котором сразу можно начать жить, не теряя деньги и время.

Главным минусом новостроек как раз является время. Придется ждать, пока квартира будет достроена. А в это время придется снимать жилье или ютиться у родных, если это не инвестиция. Кроме того, эксперт предупредила, что существует вероятность стать жертвой аферы от нечестного собственника, пишет ФАН со ссылкой на «Вечернюю Москву».