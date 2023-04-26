Наступит полный провал: назван единственный знак, кому не повезет до конца апреля

Примечательно, что Овнам настоятельно рекомендуется воздержаться от горячительных напитков. У А вот Тельцы могут смело браться за ремонт, так как у них все получится. Близнецы под конец апреля так и не получат ответов на вопросы, которые их беспокоят. Также им не стоит верить новостям. Ракам лучше обратиться к здравому смыслу.

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А Львам можно отказаться от уборки, так как их жилище это уже не спасет. Девам придется отказаться от учебы, так как их в этом деле ждет непременный провал. Весы победят в соревнованиях, если захотят в них участвовать. Скорпионам до конца месяца лучше навести порядок в доме, затеяв генуборку.

Стрельцам не стоит обещать, что они куда-то поедут. Козерогам необходимо позаботиться о животных, так как это притянет удачу. Напиться и с кем-нибудь переписываться – удел Водолеев. Но следует помнить, что пьянящие напитки – зло. Откажитесь от самолечения. Рыбам рекомендуют закрыть рот и не раздавать советов, сели их не спрашивали, сообщает Voice.