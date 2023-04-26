Начальница, супруга или яркая звездочка: какая вы женщина по числу рождения

Какие качества закладывает в женщину число рождения? Об этом рассказала Нумеролог, основатель школы «Лаборатория чисел» Дарья Колегова. По ее словам, представительниц прекрасного пола можно разделить на условных «лидеров, ведущих вперед», «стоящих за мужчинами» и красоток «с огоньком». Ищите свою дату в списке.
Женщина-лидер
Число рождения — 1, 10, 19, 28
Весьма яркие и оригинальные женщины, которые могут встать во главе корпорации и достигнуть любых высот. Это организаторы, которые наделены сумасшедшей энергетикой. Они всегда в движении, обожают общение и амбициозные цели.
Число рождения — 4, 13, 22, 31
Женщины-аналитики, которые не склонны витать в облаках. Зато на них всегда можно положиться. Это решительные, практичные и энергичные люди, предпочитающие стабильность в личной и деловой жизни. Высоко ценят материальное благополучие. Чаще всего консервативны и любят, чтобы все было «по правилам».
Число рождения — 8, 17, 26
Женщины-бизнесмены. Не ждите их дома у кастрюль и холодильника! Обожают доминировать и всегда стремятся к власти. Это настоящие боевые машины, готовые до конца отстаивать свои интересы и убеждения. Как правило, успешны в карьере и финансово независимы. Любят красиво жить и уделяют большое внимание своей внешности и здоровью.
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Женщина за мужчиной
Число рождения — 2, 11, 20 и 29
Эмпатичные женщины, обладающие невероятной природной чувствительностью. Всегда выручат и придут на помощь. Очень чуткие и тактичные люди, которым важно о ком-то заботиться. Обладают острой интуицией и часто предугадывают события наперед. Благоразумные, осторожные и внимательные к деталям. Перед принятием важного решения просчитают все варианты и последствия. Не любят рисковать, поэтому нередко упускают возможности.
Число рождения — 6, 15, 24
Эдакие мамочки. Самые добрые, великодушные и надежные женщины. Любят гармонию, порядок и уют в доме. Открытые, компанейские, легко заводят новые знакомства и активно участвуют в различных мероприятиях. Всегда готовы прийти на помощь и отдать последнюю рубаху.
Число рождения — 7, 16, 25
Мудрые женщины, нативные психологи. Вникнут в вашу проблему и всегда помогут найти решение. Невероятно эрудированны. Всю жизнь ищут истину и смысл бытия. Они могут выглядеть очень сильными внешне, но очень нежные и ранимые в душе. В повседневной жизни часто полагаются на интуицию, будь то сфера отношений или поиск места работы. Всегда хотят докопаться до сути.
Женщина с огоньком
Число рождения — 3, 12, 21 и 30
Яркие звездочки, которых видно на любой вечеринке. Игривые, беспечные и умеющие наслаждаться жизнью женщины. Деньги и удача прямо-таки липнут к ним. Смелые - никогда не упустят возможность изменить свою жизнь к лучшему. Ненавидят однообразие и уныние, поэтому с головой погружаются в новые знакомства и проекты. Обожают путешествовать и не бояться прыгать выше головы.
Число рождения — 5, 14, 23
Авантюристки. Эмоциональные, страстные и экспрессивные женщины. Обожают путешествовать и ненавидят сидеть на месте. Обаятельные личности с большим творческим потенциалом. Это свободолюбивые пташки. Они могут казаться серьезными и практичными, но с легкостью избавятся от тех, кто усложняет им жизнь.
Число рождения — 9, 18, 27
Невероятно мечтательные и живущие в своем мире фантазерки. Такие женщины обладают эмпатичностью, мудростью, глубиной и великодушием. Этих людей характеризует врожденное чувство прекрасного и постоянное стремление к совершенству. Обладают богатейшим внутренним миром. Любят заниматься уникальной деятельностью и ненавидят, когда их сравнивают с кем-то.
По материалам журнала Wday.