Начальница, супруга или яркая звездочка: какая вы женщина по числу рождения

Какие качества закладывает в женщину число рождения? Об этом рассказала Нумеролог, основатель школы «Лаборатория чисел» Дарья Колегова. По ее словам, представительниц прекрасного пола можно разделить на условных «лидеров, ведущих вперед», «стоящих за мужчинами» и красоток «с огоньком». Ищите свою дату в списке.

Женщина-лидер

Число рождения — 1, 10, 19, 28

Весьма яркие и оригинальные женщины, которые могут встать во главе корпорации и достигнуть любых высот. Это организаторы, которые наделены сумасшедшей энергетикой. Они всегда в движении, обожают общение и амбициозные цели.

Число рождения — 4, 13, 22, 31

Женщины-аналитики, которые не склонны витать в облаках. Зато на них всегда можно положиться. Это решительные, практичные и энергичные люди, предпочитающие стабильность в личной и деловой жизни. Высоко ценят материальное благополучие. Чаще всего консервативны и любят, чтобы все было «по правилам».

Число рождения — 8, 17, 26

Женщины-бизнесмены. Не ждите их дома у кастрюль и холодильника! Обожают доминировать и всегда стремятся к власти. Это настоящие боевые машины, готовые до конца отстаивать свои интересы и убеждения. Как правило, успешны в карьере и финансово независимы. Любят красиво жить и уделяют большое внимание своей внешности и здоровью.