Путешествовать станет проще: названы лайфхаки, которые помогут не переплачивать за багаж

Каждый отпуск начинается со сбора вещей. Однако многие страдают из-за того, что берут много чемоданов, а в аэропорту приходится платить за перевес. Эксперт рассказал, как облегчить себе путешествие. Есть несколько лайфхаков, которые позволяет избежать перевеса багажа. Самый простой вариант — туризм налегке, то есть с ручной кладью.
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Также отмечается, что есть правила, которые помогут все вещи поместились в сумку ручной клади. Для этого необходимо надеть самую большую пару обуви, которая заняла бы большую часть места в клади. Также надо можно придерживаться одной цветовой гаммы в одежде, чтобы проще было создать образы. Взять с собой лучше одежду, которую точно планируется носить в поездке.
Есть еще и совет по тому, как перевозить одежду. Если скручивать вещи, то это позволит выделить больше свободного места в ручной клади, чтобы вместить все остальное, пишет ФАН.