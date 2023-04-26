Большая радость для россиян: магазины Zara откроются в Москве под новым названием уже с 27 апреля

И теперь стало известно, что магазины под новым названиями откроются в столице с 27 апреля. Теперь эти бутики, которые входят в большую корпорацию, откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.

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«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet», — делится источник .

Ранее стало известно, что зарубежные бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear в скором времени вернутся в Россию, об этом пишет ФАН со ссылкой на «РИА Новости».