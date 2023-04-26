Большая радость для россиян: магазины Zara откроются в Москве под новым названием уже с 27 апреля

В 2022 году закрылись магазины Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear. Многие торговые центры опустели, а найти одежду стало сложнее. Многие россияне были раздосадованы случившимся. Примечательно, что недавно стало известно, что бутики, принадлежащие компании Inditex, откроются в Москве под новыми названиями.
И теперь стало известно, что магазины под новым названиями откроются в столице с 27 апреля. Теперь эти бутики, которые входят в большую корпорацию, откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet.
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«27 апреля запланировано начало работы магазинов Maag в ТЦ "Авиапарк". Также свою работу должны начать Dub и Vilet», — делится источник .
Ранее стало известно, что зарубежные бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear в скором времени вернутся в Россию, об этом пишет ФАН со ссылкой на «РИА Новости».