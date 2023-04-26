Разрушит жировую пробку! Чудо-раствор, который очистит трубы в считанные секунды

Если у вас нет возможности покупать в магазине дорогие химические средства для прочистки труб, то вам подойдет народное средство, которое справится с задачей не хуже.

Просто возьмите два пакетика лимонной кислоты (40 граммов) и растворите в одном литре кипятка. В металлические трубы заливайте полученный раствор сразу. Если же у вас трубы пластиковые, то остудите до 70 градусов.

Смесь в считанные секунды разрушит жировую пробку и избавит вас от проблем с засором.

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