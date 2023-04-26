Кроты разбегутся по соседям: какой чудо-метод отпугнет вредителей - пулей вылетят

Кроты могут так перекопать ваш дачный участок, что на нем не останется места для урожая. Поэтому вредителей надо гнать, пока они вам все не испортили. Известно, что кроты ненавидят громкие звуки, поэтому надо им устроить шумную вечеринку.

Возьмите жестяную банку, наденьте ее на металлическую «палку» и воткните в землю подземного хода. От ветра звук будет проникать в почву и нервировать крота.

Вредитель не выдержит шума и пулей вылетит с вашего участка.

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