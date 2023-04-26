Объявлен курс доллара на новую неделю: валютчики схватились за сердце

Экономические аналитики уверены, что рубль будет в ближайшее время падать в цене, так как никакие факторы на него кардинально пока повлиять не могут. По мнению финансового эксперта Елизаветы Константиновой, в понедельник, 1 мая, «американец» будет стоить уже 82 рубля.

Валютчики, успевшие избавиться от доллара, конечно, расстроились, так как они упустили момент. Пока же «американец» сохранит тенденцию роста.

На данный момент, курс доллара стоит 81,5 рубля, евро - 89,75 рубля.

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