Без химии и отравы: как избавиться от муравьев гуманным способом раз и навсегда

Дорогие химические средства из магазина от муравьев — не всегда эффективны для дачных участков, ведь вы можете задеть урожай, и он погибнет.

От вредителей можно избавиться более гуманными способами — эффект будет то же, только безопаснее.

Известно, что муравьи не переносят запах пижмы, поэтому растение нужно рассадить на участке — там, где они чаще всего обитают. В итоге вредители не вынесут аромат и кинуться в бега.

И если пижма будет расти на вашей даче постоянно, то насекомые повторно не приблизятся.

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