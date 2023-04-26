Эксперт спрогнозировал рост зарплат россиян по итогам апреля на 10%

Уровень зарплат в России в 2023 году вырастет. Об этом 25 апреля, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», говорил помощник президента по экономике Максим Орешкин.
«Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», — цитирует спикера ТАСС.
Информационное агентство напоминает, что в начале 2023 года президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу добиться роста реальных зарплат, снижения уровня бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни.
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Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что в 2023 году реальные зарплаты вырастут на 5% благодаря низкой безработице и конкуренции за кадры. По его словам, значительную роль в поддержке доходов населения играют решения об адресной помощи семьям с детьми, индексации минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума, пенсий, социальных пособий и льгот.