Эксперт спрогнозировал рост зарплат россиян по итогам апреля на 10%

Уровень зарплат в России в 2023 году вырастет. Об этом 25 апреля, выступая на просветительском марафоне «Знание. Первые», говорил помощник президента по экономике Максим Орешкин.

«Уровень доходов населения, уровень заработных плат будет расти. Например, в этом году нас ожидает очень серьезный рост заработных плат. По итогам апреля он должен составить порядка 10% от уровня прошлого года», — цитирует спикера ТАСС.

Информационное агентство напоминает, что в начале 2023 года президент России Владимир Путин поставил перед правительством задачу добиться роста реальных зарплат, снижения уровня бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни.