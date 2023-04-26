Объявлен честный курс доллара на 2 мая: нетипичный прогноз, лучше присядьте

Экономические аналитики уверены, что курс рубля в ближайшее время будет только снижаться, так как никаких факторов для укрепления не произойдет.
«Только налоговый период с 28-го числа. По доллару поддержка располагается на уровне 80 рублей. Со 2 мая «американец» будет варьироваться на отметке 83,50», — заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Минфин РФ, по словам эксперта, сможет повлиять на ситуацию. Если попытается сократить бюджет. Но пока ситуация такова. Это нетипичные цифры для мая.
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