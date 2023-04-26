«Слушать сигналы своего тела»: эксперт показала, как есть в праздники без вреда для организма

Стало известно, как и что есть в праздничные дни в мае.

Специалист напомнила, что не стоит злоупотреблять шашлыком и алкогольными напитками.

«На праздниках делать особо нечего, а еда кажется отличным вариантом занять время и получить быстрое удовольствие... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки», — отметила нутрициолог.

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