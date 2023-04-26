«Слушать сигналы своего тела»: эксперт показала, как есть в праздники без вреда для организма

Шашлык. Фото: Global Look Press

Руководитель онлайн-центра нутрициологии Антонина Музыченко рассказала, как лучше питаться первого мая.

Стало известно, как и что есть в праздничные дни в мае.

Специалист напомнила, что не стоит злоупотреблять шашлыком и алкогольными напитками. 

«На праздниках делать особо нечего, а еда кажется отличным вариантом занять время и получить быстрое удовольствие... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки», — отметила нутрициолог.

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«Когда жир с мяса попадает на угли или другую раскаленную поверхность, образуется бензпирен, он поднимается вместе с испарениями, обволакивает шашлык и делает его не очень полезным. Кроме того, плохая прожарка мяса, в котором остаются бактерии и кишечная палочка, умноженные на летнюю жару, часто становятся причиной дисбактериоза», — добавила эксперт в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее эксперты определили, нужно ли добавлять яйца для приготовления сырников.

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