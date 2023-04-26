«В размере 7,5 тысячи рублей»»: эти пенсионеры не узнают свои выплаты в мае

Пенсионеры. Фото: Global Look Press

Доцент РЭУ Людмила Иванова-Швец сделала важное заявление.

Стало известно, у кого из пенсионеров с первого мая увеличат выплаты.

Оказалось, у некоторых категорий граждан пожилого возраста в начале следующего месяца изменится пенсия.

«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — отметила эксперт в беседе с ria.ru.

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К слову, выплата начислится автоматически.

Еще одна категория пожилых россиян с изменившейся пенсией — это те, кто приносил дополнительные документы для зачисления дополнительных лет стажа. 

Напомним, ранее стало известно, почему не стоит класть СНИЛС в паспорт.

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