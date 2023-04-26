«В размере 7,5 тысячи рублей»»: эти пенсионеры не узнают свои выплаты в мае

Стало известно, у кого из пенсионеров с первого мая увеличат выплаты.
Оказалось, у некоторых категорий граждан пожилого возраста в начале следующего месяца изменится пенсия.
«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — отметила эксперт в беседе с ria.ru.
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К слову, выплата начислится автоматически.
Еще одна категория пожилых россиян с изменившейся пенсией — это те, кто приносил дополнительные документы для зачисления дополнительных лет стажа.
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