«Начало носить столь массовый характер»: несовершеннолетние больше не смогут купить вейпы

Стало известно, что школьникам больше не будут продавать электронные сигареты и вейпы.
Комитет Совфеда по социальной политике единогласно поддержал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.
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«В последнее время это явление начало носить столь массовый характер, что мы как законодатели не можем не реагировать», – отметил Чернышев.
К вейпам теперь будут относиться так же, как к обычным сигаретам. Его нельзя будет продавать на ярмарках, выставках и автоматах. И любая пропаганда в общественности будет запрещена. Об этом рассказали в ria.ru.