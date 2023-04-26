«Вряд ли стоит рассматривать возможность снижения»: специалист рассказал, как изменится ключевая ставка ЦБ

Стало известно о прогнозе смены ключевой ставки ЦБ.

Специалист отметил, что регулятор оставит ключевую ставку прежней. Отметим, что с 16 сентября 2022 года она не меняется и остается на уровне 7,5%.

Прогноз гласит, что ЦБ не будет ужесточать в ближайшие дни денежно-кредитную политику.

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