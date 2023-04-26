«Вряд ли стоит рассматривать возможность снижения»: специалист рассказал, как изменится ключевая ставка ЦБ

Стало известно о прогнозе смены ключевой ставки ЦБ.
Специалист отметил, что регулятор оставит ключевую ставку прежней. Отметим, что с 16 сентября 2022 года она не меняется и остается на уровне 7,5%.
Прогноз гласит, что ЦБ не будет ужесточать в ближайшие дни денежно-кредитную политику.
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«Проинфляционные риски все еще сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта. То есть эффект импортируемой инфляции еще не учтен, и вряд ли стоит рассматривать возможность снижения ключевой ставки», – отметил специалист.
«В ближайший месяц годовая инфляция может снизиться и до 3%, но это эффект очень высокой базы макропоказателя весны прошлого года. Вероятно, в начале лета будет ценовое дно. Таким образом, по году ожидается инфляция ближе к 6%», – заключил эксперт в беседе с riamo.ru.
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