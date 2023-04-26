Важно помнить: как не надоесть любимому мужчине

Женщины и мужчины. Фото: Global Look Press

Женщинам дали совет по тому, как лучше повести себя с партнером.

Стало известно, как девушке удержать возле себя мужчину. 

Достаточно помнить про эти правила, чтобы произвести на него положительное впечатление.

Во-первых, забудьте про тотальную правоту. 

Во-вторых, контроль – не лучший спутник отношений. Постоянный сталкинг повлечет за собой гнев мужчины.

В-третьих, не стоит быть эмоционально зависимой девушкой. Чрезмерные слезы и беспомощность не принесут пользы.

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В-четвертых, постоянные жалобы тоже все испортят. 

В-пятых, важно уважать себя. Об этом рассказали в life.ru.

Напомним, ранее Евгения Медведева честно ответила на вопрос о личной жизни.

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