Важно помнить: как не надоесть любимому мужчине

Стало известно, как девушке удержать возле себя мужчину.
Достаточно помнить про эти правила, чтобы произвести на него положительное впечатление.
Во-первых, забудьте про тотальную правоту.
Во-вторых, контроль – не лучший спутник отношений. Постоянный сталкинг повлечет за собой гнев мужчины.
В-третьих, не стоит быть эмоционально зависимой девушкой. Чрезмерные слезы и беспомощность не принесут пользы.
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В-четвертых, постоянные жалобы тоже все испортят.
В-пятых, важно уважать себя. Об этом рассказали в life.ru.
Напомним, ранее Евгения Медведева честно ответила на вопрос о личной жизни.