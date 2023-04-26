Для самых ленивых дачников: запаситесь картонными коробками — поможет в хозяйстве и избавит от сорняков

У многих на даче есть лишние картонные коробки из под техники, продуктов или других вещей. Опытные садоводы посоветовали не выбрасывать их, ведь они могут пригодиться в начале нового сезона.

Картон используют в качестве одного из видов мульчи и как основу для грядок. При покрытии почвы картоном создаются условия, при которых сорняки не появятся на вашем огороде.

Кроме того, почвенные организмы начнут активно развиваться, питаясь отмершей органикой и улучшая тем самым структуру почвы, которая становится рыхлой.