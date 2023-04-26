Для самых ленивых дачников: запаситесь картонными коробками — поможет в хозяйстве и избавит от сорняков

Дача. Фото: Global Look Press

При покрытии почвы картоном создаются условия, при которых сорняки не появятся на огороде.

У многих на даче есть лишние картонные коробки из под техники, продуктов или других вещей. Опытные садоводы посоветовали не выбрасывать их, ведь они могут пригодиться в начале нового сезона.

Картон используют в качестве одного из видов мульчи и как основу для грядок. При покрытии почвы картоном создаются условия, при которых сорняки не появятся на вашем огороде.

Кроме того, почвенные организмы начнут активно развиваться, питаясь отмершей органикой и улучшая тем самым структуру почвы, которая становится рыхлой. 

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Картон можно использовать и в качестве основы для свежих грядок. Для этого нужно подготовить для них деревянный или металлический короб. Коробки специалисты посоветовали разрезать на части и плотно разложить их по дну грядки, без стыков, чтобы предотвратить появление сорняков, пишет издание «Новый очаг».

После этого картон нужно смочить водой, а поверх насыпать слой мульчи, перегноя или компоста. После этого добавьте чистой плодородной почвы и можете смело высаживать рассаду.

К слову, этот способ назвали «картонным садоводством», многие дачники активно применяют его. Он отлично подойдет, если вам не хочется заниматься очисткой участка, но при этом вы желаете высадить на определенном месте цветы.

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